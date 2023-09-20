Вчера в обсуждении энергично звучал тезис “у нас нет никакой войны, так как еще есть торговля между странами да и вообще никто войну не объявлял”.
У нас нет войны?
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Александр Батт
Все боятся признать, что уже началась Третья мировая война. На территории Украины идет последний и решительный бой между Россией и коллективным Западом. Победитель будет владеть миром. Проигравший сгинет. Третьего не дано. Никто не может выйти из войны на Украине без катастрофических для себя последствий. Поэтому все будут биться до победы всеми средствами, в том числе и ядерными. — Если, например, Россия выйдет из войны, то ей тут же предъявят репарации, а украинская армия зачистит Донбасс и весь русскоязычный юго-восток. Начнет вместе со странами НАТО наступление на Москву и обстрел нашей территории по всей границе. —Если прекратит сопротивление Украина, то лишится большей части территории и какой-либо поддержки Запада. А Зеленского прикончат нацисты. —Если участие в войне прекратит Европа, то ее экономически разорят США. — Если войну прекратят США, то от них отвернутся все другие страны. Ибо перестанут бояться. Посыплется доллар. Усилится раздрай внутри страны вплоть до развала. А Байдена посадят.
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3 час.
Уя
Уфимцев я
Как это бл@@@во надоело!.. Вся беда в том, что наши правители-капиталисты заигрались в "войнушку". Все ориентиры потеряны, цели не определены (объявленные ранее "денаци..." и что то еще - это не цели, это лозунги). И только капиталисты увеличивают свое благосостояние. Потому как война для них - божья благодать!.. Золотой дождь!.. Заказы отовсюду, со всех сторон!.. А все вокруг - вовлеченные в это дураки... потому что все крутится вокруг их, буржуев, корыстных интересов... Бизнес! И ничего личного...
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2 час.
КузнецовВВ
а США с Вьетнамом не воевали. Воевал Южный Ветнам с Северным. Южный поддерживали США, Северный - СССР так что валить вьетнамскую войну на одних американцев смешно. у самих рыльце в пуху.
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39 мин.
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