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Израильские военные выстрелили в голову палестинскому подростку

Израильские военные выстрелили в голову палестинскому подростку

Несовершеннолетний палестинец был убит в ходе вооруженных столкновений, которые вспыхнули после того, как солдаты Армии обороны Израиля и пограничная полиция вошли в город Силат аль-Харития недалеко от Дженина на Западном берегу реки Иордан.

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