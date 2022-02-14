Израильские военные выстрелили в голову палестинскому подростку

Несовершеннолетний палестинец был убит в ходе вооруженных столкновений, которые вспыхнули после того, как солдаты Армии обороны Израиля и пограничная полиция вошли в город Силат аль-Харития недалеко от Дженина на Западном берегу реки Иордан.