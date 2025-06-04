Су-34 ВКС ударил по пункту дислокации ВСУ в зоне действия группировки «Юг»

Были использованы авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 российской армии ударил по пункту дислокации подразделения ВСУ в зоне действия группировки «Юг», рассказали в Министерстве обороны России.