Американские учёные придумали лекарство, которое поможет восстановить движение после инсульта

Препарат уже успешно испытали на мышах Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сделали революционное открытие: вещество DDL-920 способно полностью восстановить двигательные функции после инсульта.
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