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Американские учёные придумали лекарство, которое поможет восстановить движение после инсульта

Американские учёные придумали лекарство, которое поможет восстановить движение после инсульта

Препарат уже успешно испытали на мышах Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сделали революционное открытие: вещество DDL-920 способно полностью восстановить двигательные функции после инсульта.

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