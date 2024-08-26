Спрос на дизайнеров с начала года в России вырос почти на 20%

В России фиксируется значительный рост спроса на специалистов в сфере дизайна с начала 2024 года, количество вакансий увеличилось на 19%, а зарплаты выросли в среднем на 21%, что превышает общий рост доходов по стране (19%).
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