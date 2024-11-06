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Медведев: Трамп не любит тратить деньги на «прихлебателей и приживалок»

Медведев: Трамп не любит тратить деньги на «прихлебателей и приживалок»

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о полезном качестве Дональда Трампа. По словам Медведева, Трамп, как бизнесмен, очень не любит тратить деньги на разных «прихлебателей и приживалок».

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