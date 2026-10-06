«Скоро объявят»: Култхард — о возвращении Африки в Формулу 1

BloombergЮжноафриканский Гран При проходил на трассе «Кьялами» в Мидранде в Южно-Африканской Республике с 1976 по 1985 годы, а затем была отменена в знак протеста против режима апартеида в стране.
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