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Царьград

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Прокуратура: убийца 1993 года получил 21 год тюрьмы в Москве

Прокуратура: убийца 1993 года получил 21 год тюрьмы в Москве

В Москве суд приговорил Виталия Мешкова к 21 году заключения за убийство в 1993 году. Мешков вместе с соучастником убили знакомого пепельницей и скрылись, похитив магнитофон.

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