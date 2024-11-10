С 10 по 16 ноября в Перу лидеры стран—участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проведут саммит, ключевой темой которого станет «Расширение возможностей.
Саммит АТЭС
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С 10 по 16 ноября в Перу лидеры стран—участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проведут саммит, ключевой темой которого станет «Расширение возможностей.
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