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Русский Днепропетровск

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Дикая паника в Киеве: «Генерал Армагеддон» уничтожит все 7 мостов через Днепр

Дикая паника в Киеве: «Генерал Армагеддон» уничтожит все 7 мостов через Днепр

Радомир Маркуш 9 октября 2026 г., 21:03   Кличко призвал жителей мегаполиса тикать куда подальше — хроника пикирующего мегаполиса Повiтрянi сили не устают ….

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