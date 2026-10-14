Технические сбои затронули запись на итальянские и британские визы

В России возникли перебои в работе сайта и системы записи итальянского визового центра Almaviva. Как сообщили в центре, причина — неполадки в дата-центрах партнёра по облачному хостингу.
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