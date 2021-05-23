Спартакиада Средне-Амурского казачьего общества пройдет в августе Биробиджане

Заседание по делам казачества прошло в правительстве ЕАО. Под руководством начальника департамента по внутренней политике Еврейской автономной области Инги Пекарь обсудили участие казачьих обществ области в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи и проведение спартакиады Средне-Амурского окружного казачьего общества, сообщили ИА EAOMedia в правительстве ЕАО По первому вопросу доложила начальник отдела молодежной политики и воспитания департамента образования области Анастасия Смирных.