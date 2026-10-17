Условных террористов, которые по легенде учений захватили гражданское судно, обезвредили в рамках морского этапа российско-индийских учений «Индра-2026».
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