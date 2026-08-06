Президент Ирана Пезешкиан: Я не могу найти логической причины, почему убили наших лидеров и учёных

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, пожалуй, самый либеральный из всех текущих лидеров этой страны, публично высказал свои размышления о происходящем в Иране и с его гражданами: Как бы долго я ни размышлял об этом, я не могу найти ни одной логической причины, почему они убили нашего лидера, наших командиров и наших ученых.