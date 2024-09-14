Нас лишили права охотиться! В Заксобрании Карелии пообещали помочь охотникам

О частных охотугодьях, которыми командуют приезжие, праве местных жителей охотиться на своей исконной земле, передавать традиции охоты детям, а также о неподъемных ценах на путевки у частников – говорили 12 сентября на Комитете по агропромышленной политике, природопользованию и экологии в Заксобрании РК.
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