Нас лишили права охотиться! В Заксобрании Карелии пообещали помочь охотникам

О частных охотугодьях, которыми командуют приезжие, праве местных жителей охотиться на своей исконной земле, передавать традиции охоты детям, а также о неподъемных ценах на путевки у частников – говорили 12 сентября на Комитете по агропромышленной политике, природопользованию и экологии в Заксобрании РК.