Китайское приложение для шопинга Taobao вошло в пятерку лучших приложений DHgate в App Store в США

Китайское приложение для электронной коммерции DHgate, которое сейчас занимает 2-е место среди бесплатных приложений для iPhone в США, не единственное, которое, как ни странно, выигрывает от тарифов президента Трампа на американский импорт из Китая.
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