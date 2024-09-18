«Кто же Вам этот текст написал?» Военкор Коц опубликовал пост, оправдывающий командира Пузика

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своём телеграм-канале опубликовал пост с якобы данными по расследованию гибели «Гудвина», «Эрнеста», которых командир полка Игорь Пузик отправил на убой из-за личной неприязни.
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