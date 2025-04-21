Новые погодные рекорды ожидают калужан на рабочей неделе

В Калужской области, как и предсказывалось, выходные принесли два новых рекорда температур. На этой неделе, до наступления похолодания, есть вероятность установить еще пару рекордовВо время пасхальных выходных в средней полосе Европейской части России, а также в Белоруссии и на Украине, было зафиксировано свыше 100 рекордов температуры.