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Полянский: Лондон — «главный противник мира» в рамках урегулирования на Украине

Полянский: Лондон — «главный противник мира» в рамках урегулирования на Украине

Лондон — «главный противник мира» в рамках урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, который стал собеседником РИА Новости.

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