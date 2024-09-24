Лондон — «главный противник мира» в рамках урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, который стал собеседником РИА Новости.
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