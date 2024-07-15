Неожиданные бытовые лайфхаки, которые выглядят бредом, но работают Алёна Юрьева В нашем мире существует множество бытовых лайфхаков, которые могут показаться абсурдными на первый взгляд, но на деле работают.
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