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Неожиданные бытовые лайфхаки, которые выглядят бредом, но работают

Неожиданные бытовые лайфхаки, которые выглядят бредом, но работают

Неожиданные бытовые лайфхаки, которые выглядят бредом, но работают Алёна Юрьева В нашем мире существует множество бытовых лайфхаков, которые могут показаться абсурдными на первый взгляд, но на деле работают.

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