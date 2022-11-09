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Выборы в США захлестнула волна ошибок и нарушений

Выборы в США захлестнула волна ошибок и нарушений

В США сегодня стартовало голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Для тех, кто не слишком разбирается: американцам предстоит избрать 435 членов палаты представителей — это нижняя часть конгресса — и 35 из 100 сенаторов — это верхняя.

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