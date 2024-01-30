Вице-мэр Ракова рассказала об открытии нового офиса «Мои Документы» Нагорный

В центре для горожан открыто 59 приемных окон Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, объявила о запуске нового филиала “Мои Документы” в Нагорном районе южной части столицы.
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