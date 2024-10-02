Артёму Чекалину грозит до 5 лет колонии за вывод средств с марафонов через Дубай Юлия ЧинковаБлогер Артём Чекалин оказался в центре скандала, который может закончиться для него до пяти лет лишения свободы.
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