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Аргументы и Факты

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NYT: в Пентагоне образуется раскол из-за увольнений Хегсета

NYT: в Пентагоне образуется раскол из-за увольнений Хегсета

Глава Пентагона Пит Хегсет за последние дни уволил или отказал в повышении звания семи офицерам, из-за чего образуется раскол в ведомстве, пишет газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших военных чиновников.

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