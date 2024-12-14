Hurriyet: Турция запросила у США разрешение на проведение сделок с Газпромбанком

Турция предпринимает попытки покинуть санкционный список по Газпромбанку. Согласно изданию Hürriyet, Анкара запросила у Вашингтона разрешение на заключение сделок с российской кредитно-финансовой организацией.
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