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Закон, порядок, государство

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Операторы ударных FPV-дронов 1-го армейского корпуса Южной группировки войск поразили скопление живой силы ВСУ на Донецком направлении СВО

Операторы ударных FPV-дронов 1-го армейского корпуса Южной группировки войск поразили скопление живой силы ВСУ на Донецком направлении СВО

Расчет FPV-дрона точно поразил место скопления личного состава ВСУ на позиции. Повторными ударами FPV-дронов были уничтожены ещё несколько украинских боевиков, а также склад с боеприпасами.

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