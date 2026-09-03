Политолог Силаев: особенности логистики усложнят торговлю Армении с ЕС

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в интервью «Ридусу» прокомментировал решение Брюсселя освободить от пошлин около 80% армянского экспорта в Европейский союз (ЕС).
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