Порядка 440 километров дорог к туристическим местам отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин С начала 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 440 километров региональных и местных дорог, ведущих к туристическим достопримечательностям России.
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