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Устюгов о финише эстафеты, где Забалуев опередил Большунова: «Все офигели, что Серега выиграл. Я бы размотал всех, ха-ха!»

2 марта на чемпионате России в Казани завершилась смешанная эстафета. Основная сборная Татарстана (Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева, Александр Большунов) проиграла на финише второй команде этого же региона (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев).

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