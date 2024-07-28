Долги экс-главы ЮКОСа в России достигли рекордных 17,4 млрд рублей

Задолженность Михаила Ходорковского (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом) в России превысила 17,4 млрд рублей и имеет длительную историю штрафов и нарушений, об этом 28 июля сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии