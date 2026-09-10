РИА «Новости»: пассажир упал на пути станции московского метро «Юго-Западная»

Мужчина упал на пути на станции «Юго-Западная» Сокольнической линии московского метро. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента на месте происшествия, мужчина выжил.
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