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Россияне массово отравились зефиром из популярных супермаркетов. Завод-изготовитель обвинил людей в переедании

Россияне массово отравились зефиром из популярных супермаркетов. Завод-изготовитель обвинил людей в переедании

Mash: десятки покупателей «Пятерочки» и «Перекрестка» отравились зефиром Покупатели популярных супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «ВкусВилл» пожаловались на отравление зефиром, в составе которого содержится заменитель сахара мальтит.

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