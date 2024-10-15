Россияне массово отравились зефиром из популярных супермаркетов. Завод-изготовитель обвинил людей в переедании

Mash: десятки покупателей «Пятерочки» и «Перекрестка» отравились зефиром Покупатели популярных супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «ВкусВилл» пожаловались на отравление зефиром, в составе которого содержится заменитель сахара мальтит.
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