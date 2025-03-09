"Нам таких героев не надо": зрители требуют забыть Роднину и её фильм

Киноамнезия Кинособытия "Киноамнезии". Выпуск тридцать седьмой. В отечественном кинопрокате громкая кинопремьера: с 6 марта в кинозалах показывают драму "Роднина" - фильм про "ту самую фигуристку", которая "что-то там видела".