"Нам таких героев не надо": зрители требуют забыть Роднину и её фильм

Киноамнезия Кинособытия "Киноамнезии". Выпуск тридцать седьмой. В отечественном кинопрокате громкая кинопремьера: с 6 марта в кинозалах показывают драму "Роднина" - фильм про "ту самую фигуристку", которая "что-то там видела".
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