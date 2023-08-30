Андрей Травников: У власти должно быть максимально заинтересованное отношение к людям, желающим вести свое дело на земле

«Николай Шипчин хорошо известен и в районе, и в Правительстве региона, – отметил Андрей Травников. – По всем рабочим вопросам взаимодействие с ним выстроено, больших сомнений в том, что в Кыштовском районе всё будет под надёжным управлением, нет.