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Царьград

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Новым президентом Украины станет кандидат от России? Прозвучала неожиданная фамилия

Новым президентом Украины станет кандидат от России? Прозвучала неожиданная фамилия

Экс-нардеп Владимир Олейник не исключил участия Медведчука в выборах на Украине. "Зеленский стал главным препятствием для урегулирования конфликта", - отметил бывший парламентарий.

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