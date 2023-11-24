«Форсаж» с утра пораньше: эпичное ДТП на аэропортовской трассе сняли на видео

На трассе Артем – Владивосток произошло необычное ДТП с участием такси, сообщает PRIMPRESS. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля марки Toyota Prius не успел затормозить перед светофора и «заехал» под Toyota Mark II, который в этот момент начал останавливаться.
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