«Натворил дел и уехал»: водитель в Приморье сбил девятилетнего ребенка

18 мая в Приморье водитель автомобиля Suzuki Jimny совершил наезд на ребенка 2015 года рождения. Виновник скрылся с места происшествия, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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