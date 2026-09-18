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Роспотребнадзор раскрыл эффективный способ защиты от опасных бактерий

Роспотребнадзор раскрыл эффективный способ защиты от опасных бактерий

Валентин Спринчак/ТАСС Специалисты Роспотребнадзора 19 сентября напомнили о правилах гигиены рук в рамках Всемирного дня чистоты, который ежегодно отмечается 20 сентября.

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