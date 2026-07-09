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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лео Туррини: «Антонелли никогда не пилотировал так здорово. Фантастическая гонка в Сильверстоуне»

Известный итальянский обозреватель Лео Туррини высоко оценил выступление пилота « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли , который стал 15-м на Гран-при Великобритании из-за поломки и штрафа.

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