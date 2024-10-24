Жителям Москвы на начало ноября пообещали теплую погоду

Температура в первую неделю ноября в Москве будет превышать климатическую норму для этого периода. Более теплое, чем обычно, начало месяца жителям столицы пообещала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с РИА Новости.
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