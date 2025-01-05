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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джонатан Куминга получил серьезное растяжение правого голеностопа и может надолго выбыть из состава «Уорриорз»

Форвард «Голден Стэйт» неудачно приземлился во время защиты под своим кольцом, травмировал правый голеностоп и покинул площадку за 2,5 минуты до конца 2-й четверти.

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