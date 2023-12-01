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Русская весна

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Армия России наступает почти на всех участках фронта: Генштаб ВСУ начал признавать провал своего контрнаступа и потерю инициативы (КАРТА)

Армия России наступает почти на всех участках фронта: Генштаб ВСУ начал признавать провал своего контрнаступа и потерю инициативы (КАРТА)

В вечерней сводке противник сообщает о 63-х российских атаках за день. ► На Купянском направлении ВС РФ вели штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области и Стельмаховки (ЛНР), совершив 9 атак.

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