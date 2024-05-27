Еще 6 библиотек с «оживающими» книгами и кинозалом откроют в Подмосковье за год

Новые «модельные» библиотеки появятся в Подмосковье в этом году. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова на создание шести интерактивных читальных залов планируется выделить порядка 115 миллионов рублей из регионального бюджета.
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