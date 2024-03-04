В Краснодаре полицейские разыскивают мужчину, который снял штаны на автобусной остановке

В Краснодаре полицейские разыскивают мужчину, который снял штаны на автобусной остановкеВ Краснодаре полицейские разыскивают мужчину, который неадекватно вел себя на автобусной остановке на 17 км Ростовского шоссе.
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