"МТС Юрент" представил новый каргобайк для курьерской доставки под названием "Юрент Кубо", разработанный в сотрудничестве с компанией Eleven.
Сервис "МТС Юрент" представил собственный каргобайк для курьеров
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
"Дополнительные функции включают переднюю и заднюю подсветку, боковые габаритные огни, поворотные сигналы, зеркала заднего вида и светоотражающие номерные знаки, что делает каргобайк удобным и безопасным для водителя и окружающих." ..................... если этот "самокат" оснастили такой кучей доп оборудования то он уже фактически максискутер и делать на тротуарах ему нечего. Но тогда ограничение в скорости критично ..................
Ответить
19 час.
Свежие комментарии