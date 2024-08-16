Сервис "МТС Юрент" представил собственный каргобайк для курьеров

Дмитрий Гурин

"Дополнительные функции включают переднюю и заднюю подсветку, боковые габаритные огни, поворотные сигналы, зеркала заднего вида и светоотражающие номерные знаки, что делает каргобайк удобным и безопасным для водителя и окружающих." ..................... если этот "самокат" оснастили такой кучей доп оборудования то он уже фактически максискутер и делать на тротуарах ему нечего. Но тогда ограничение в скорости критично ..................