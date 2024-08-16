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Сервис "МТС Юрент" представил собственный каргобайк для курьеров

Сервис "МТС Юрент" представил собственный каргобайк для курьеров

"МТС Юрент" представил новый каргобайк для курьерской доставки под названием "Юрент Кубо", разработанный в сотрудничестве с компанией Eleven.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Дополнительные функции включают переднюю и заднюю подсветку, боковые габаритные огни, поворотные сигналы, зеркала заднего вида и светоотражающие номерные знаки, что делает каргобайк удобным и безопасным для водителя и окружающих.&quot; ..................... если этот &quot;самокат&quot; оснастили такой кучей доп оборудования то он уже фактически максискутер и делать на тротуарах ему нечего. Но тогда ограничение в скорости критично ..................
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