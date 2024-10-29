Госдуму просят отправить женщин на удаленку для повышения рождаемости в России

Жительниц России могут перевести на удаленный режим работы для повышения рождаемости в стране. С таким предложением к Госдуме, Совету Федерации и Администрации Президента обратились активисты движения «Ветераны России», передает SHOT.
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