Трамп при победе пообещал создать комиссию по расследованию покушений

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания создать в стране президентскую комиссию по расследованию покушений, которая в том числе займется июльским покушением на его жизнь в Батлере.
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