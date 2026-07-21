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Форнароли заменит Пиастри в «Макларене» в первой практике перед Гран-при Венгрии

Резервный пилот « Макларена » Леонардо Форнароли выступит за команду в первой практике перед Гран-при Венгрии .

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