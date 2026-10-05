Русская весна
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Русская весна

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Мошенники начали использовать данные из соцсетей для многоходового обмана

Мошенники начали использовать данные из соцсетей для многоходового обмана

Мошенники сменили тактику и теперь тщательно изучают цифровые следы, социальные сети и семейные обстоятельства потенциальных жертв перед совершением атаки.

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