В Архангельской области уменьшилось количество «недостроев»

За полтора года в Поморье количество объектов незавершенного строительства сократилось на треть.По поручению президента России Владимира Путина региональный минстрой занимается снижением количества объектов незавершённого строительства на территории Архангельской области.
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